Vivre de la musique d'Eminem ? C'est bientôt possible avec des royalties disponibles pour tous !

Une nouvelle forme de monétisation va voir la jour…

Les fans de l'artiste vont être aux anges ! Connaissez-vous Royalty Flow ? Cette entreprise fondée par Royalty Exchange va faire des heureux.

Jeff et Mark Bass, frères et producteurs, ont à l'époque touché le gros lot ! Alors qu'Eminem faisait ses débuts dans le monde de la musique, les Bass ont misé sur l'artiste en le signant. Quelques années plus tard, Shady est devenu l'artiste de la décennie (1999-2009) en écoulant pas moins de 172 millions d'albums à travers le monde !

Aujourd'hui, les deux frères souhaitent céder une partie de leurs royalties et Royalty Flow est sur le coup, mais a besoin de vous ! En effet, l'entreprise désire posséder 15% à 25% du revenu tirés des royalties d'Eminem, mais cela à un coût…et bien évidemment élevé. Une campagne a été lancée par l'entreprise pour lever des fonds afin d'acheter les droits qui s'élèvent à dix millions de dollars pour 15% et dix-huit millions de dollars pour 25% des royalties.

Une fois les fonds atteints, Royalty Flow rendra les droits publics. Dès lors, les fans pourront miser sur la musique du White Boy et toucher une partie des revenus.

Cependant, les droits ne portent pas sur l'intégralité de sa carrière, mais entre 1999 et 2003, étant donné que les frères Bass l'ont signé au début de sa carrière. Mais ne vous en faites pas, cette période est la plus florissante du rappeur de Détroit avec 89 millions d'albums vendus à travers le monde.

Malgré que cette forme de monétisation ne marche actuellement que pour Eminem, encore faut-il récolter assez de fonds, il se pourrait qu'elle s'ouvre à d'autres artistes d'ici quelques années.