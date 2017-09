Tory Lanez présente ses deux nouvelles girlfriends !

Les plans à 3 ne sont jamais finis…

La vie d'un artiste est compliquée… Des semaines à gratter le papier, des nuits à squatter le studio, des concerts à travers le monde, une vie loin d'être privée et on en passe, nombreux sont les inconvénients, mais encore plus sont les avantages dans ce milieu. Et l'un de ces artistes n'a pas prévu d'en rater une miette.

En effet, Tory Lanez profite à fond de sa célébrité ! Grand amateur de plan à trois, le chanteur a récemment dévoilé une vidéo dans laquelle il s'affiche, posé dans un bar à chicha, en compagnie de deux magnifiques demoiselles pas très farouches. Partagé par "The Shade Room", l'interprète de "LUV" s'est laissé aller à quelques paroles, histoire de narguer ses fans davantage : "Ces deux-là sont mes petites amies, vous entendez ? Et c'est réel, je ne blague pas. C'est la vérité !"

La fin de soirée a dû être mouvementée pour monsieur Lanez.