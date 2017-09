Eminem revient le mois prochain avec un nouveau morceau !

Certainement clippé…

Des mois qu'on vous en parle, le retour de la légende n'est plus qu'une question de jour. Alors que son album reste toujours aussi mystérieux pour le moment, on peut d'ores et déjà vous assurer que Slim Shady reviendra en musique aux côtés de Pink.

En effet, la star aux dizaines de millions d'albums vendus à travers le monde dévoilera le 13 octobre prochain son nouvel album "Beautiful Trauma". Un opus doté de treize titres, mais composé d'un seul et unique featuring… Eminem ! Intitulé "Revenge", ce morceau devrait être du même style que "Here comes from the weeknd" paru en 2012 dans l'opus "The Truth About Love" de cette dernière.

Cette troisième collaboration devrait même s'accompagner d'un clip si on en croit une photo offerte par la stylise officielle de Pink. De plus, on a de fortes raisons d'espérer que "Revenge" sera dévoilé quelques jours avant la sortie de l'album afin de le promouvoir comme il se doit, dans le cas contraire on se donne rendez-vous le 13 octobre prochain !