Un nouveau morceau de Drake dévoilé par erreur sur Snapchat ?!

Merci qui ? Merci Landon Collins...

Les fans de Drake peuvent remercier Landon Collins, le joueur de football américain des New York Giants !

Ce dernier aurait maladroitement dévoilé un extrait d’un morceau inédit de Drizzy… C'est en tout cas ce que l'on pense.

C’est sur Snapchat que la fuite aurait eu lieu, le joueur était en train de montrer à ses fans une paire de chaussures de la marque Adidas. Mais ce que les gens ont retenu c’est la musique sur laquelle Landon a tourné son petit clip…

On entend un certain Drake rapper quelques phrases, l’extrait est trop court pour savoir de quoi il s’agit mais ça confirme qu’un prochain album devrait arriver d’ici peu.

On sait que les relations entre les rappeurs et joueurs de la NFL sont bonnes mais de là à ce qu’un inédit se retrouve à faire le tour du vestiaire des Giants avant tout le monde, ça c’était moins évident…

Les fans veulent en savoir plus ! Le dernier album de Drake intitulé "Views" date d’Avril 2016, et depuis le champagne papi n’a balancé que quelques compiles (More Life) et un single inédit Signs.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent même si un album devrait voir le jour dans les prochains mois. Avec comme bruit de couloir, un potentiel feat avec MHD, une rumeur qui a vu le jour à la suite d’un cliché pris entre les deux artistes.

Maintenant, la question que tout le monde se pose : "est-ce que la fuite de Landon Collins était volontaire ou non" ?

À vous d’en juger !