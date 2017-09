Eminem et Pink en plein tournage ?

Une photo qui en dit beaucoup…

L'artiste le plus mystérieux du rap game est sans conteste Eminem ! Alors que la planète entière attend le nouvel album de Slim Shady, seul le white boy connaît précisément la date de sortie, mais en attendant, on peut toujours se satisfaire de certaines rumeurs.

Il y a quelques semaines, Tony Trovatto annonçait avoir écouté certains morceaux du projet dont l'un est en collaboration avec Pink. Après "Won't Back Down" et "Here Comes The Weekend", il semblerait que la légende de Détroit ait de nouveau fait appel à la chanteuse, ou peut-être est-ce l'inverse ?

Alors que différentes sources annonçaient ce featuring sur le prochain opus d'Eminem, d'autres portent à croire qu'il sera présent sur "Beautiful Trauma" de Pink prévu le 13 octobre prochain. Dans tous les cas, le titre existe bel et bien et sera même accompagné d'un clip.

En effet, la styliste officielle de Pink a dévoilé sur ses réseaux sociaux une photo certainement tirée du tournage, supprimée par la suite. On découvrir un frigo où sont accrochées quelques photos d'Eminem, de quoi nous faire déjà saliver !

Bien évidemment, aucune autre information n'est disponible actuellement. Cependant, Eminem est bel et bien en chemin pour reprendre ce qui lui revient de droit !