Netflix en collaboration avec Wiz Khalifa et French Montana pour une comédie Hip-Hop !

Young Khalifa est prêt pour jouer la comédie...

Les fans l’attendaient, Netflix l’a fait !

Un tout nouveau projet devrait voir le jour prochainement, un long métrage intitulé "The After Party" !

La plateforme de streaming sait qu’aujourd’hui, il est important de miser sur le Hip-hop.

Après le biopic de 2Pac, le film Straight Outta Compton qui retrace l’ascension du groupe NWA ou encore les anciens films sur Eminem, Notorious B.I.G ou 50 Cent, Netflix veut créer son propre film.

Et pour l’occasion, ils ont décidé de créer une comédie avec en tête d’affiche Wiz Khalifa et French Montana.

L’histoire est simple : c’est l’aventure de deux meilleurs amis passionnés de rap, qui cherchent à faire carrière en décrochant un contrat dans une maison de disque.

Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque dans le même temps, l’un intégrera l’université et l’autre rejoindra l’armée…

Et quand on pense que c’est Wizzle et Montana qui vont jouer ces deux rôles, on peut s’attendre à une bonne comédie bien déjantée.

Surtout quand on sait que Young Khalifa a déjà tourné dans le film "Mac and Devin Go to High School" aux côtés de Snoop Dogg.

Revenons au projet, son point fort c'est qu’il est sous la direction de Ian Edelman, le créateur de la série à succès "How To Make It In America".

En bonus le casting est génial, en plus des deux rappeurs cainris, il y aura l’actrice et artiste Teyana Taylor et Kyle Harvey, un membre des XXL Freshman pour venir renforcer le film.

Et selon les dernières rumeurs, la production a prévu pour l’occasion l'apparition de quelques rappeurs emblématiques des States, mais là encore, rien n’a été dévoilé.