Enfin sobre, DMX est sur la voie de la rédemption !

Un come-back plus qu'attendu…

Avec plus de trente millions d'albums vendus à travers le monde, DMX est un incontournable du hip-hop.

Cependant, une fois au sommet, seul la chute permet de revenir sur terre, et le rappeur en a malheureusement été victime. Confronté à de graves problèmes judiciaires et de drogues, l'interprète de "X Gon' Give It To Ya" a directement atterri en enfer.

Envoyé en centre de désintoxication il y a quelques semaines, DMX semble reprendre des couleurs selon son avocat. Désormais sobre, l'artiste aurait même repris une vingtaine de kilos. Après un long voyage dans ce sombre tunnel, DMX commence à apercevoir la lumière et c'est tout ce qu'on demande !

Malgré qu'il doive y rester encore trente jours, la sortie est pour bientôt, courage. On attend désormais son retour en studio !