2 Pac encore en vie ? Suge Knight balance une nouvelle rumeur...

Fais-nous un signe Tupac si tu nous entends !!

21 ans se sont écoulés et la mort de Tupac Shakur suscite toujours des interrogations.

Et dernièrement, une énième rumeur est apparue… En effet, Suge Knight a évoqué la possibilité que la légende du rap américain soit encore en vie à l’heure d’aujourd’hui…

C’est à l’occasion de la sortie du documentaire "Who Shot Biggie & Tupac ?" que le boss de Death Row Records a pu se confier à Ice T et Soledad sur cette nouvelle théorie.

On l'entend même lâcher un "Im gonna tell you that with Pac, you never know..." qu'on peut traduire par : "Je vais vous dire qu'avec Pac, vous ne savez jamais...".

Le documentaire devrait sortir le 24 septembre prochain sur la chaîne de télévision FOX et va continuer d'alimenter les nombreuses rumeurs qui touchent la mort de 2pac…

On se souviendra dans le lot de la fameuse théorie des 7 jours où certains fans étaient persuadés que l’artiste allait revenir 7 ans après sa mort.

Une théorie basée sur la présence forte du chiffre 7 que ça soit sur l’heure de sa mort, sa date d’anniversaire, les 7 coups de feu que l’on entend sur l’intro de l’album : "The Don Killuminati : The 7 Day Theory" ou encore sur les 7 jours pendant lesquels il a survécu suite à son altercation à Las Vegas.

Bref, difficile de prendre au mot Suge Knight lorsqu’il confie à Ice Tea et Soledad qu’il a relevé de nombreuses incohérences lors de son dernier passage à l’hôpital pour voir sa poule aux œufs d’or.

Des incohérences qui le poussent à croire qu’il y aurait de grandes chances pour que le rappeur soit encore en vie à l’heure actuelle…

On ne va pas se mentir, même si un brouillard pèse toujours sur cette affaire, il n’en reste pas moins pour autant que le boss de Death Row est toujours en prison à l’heure actuelle et qu’il aurait quelques problèmes de santé.

Donc ses déclarations sont à prendre avec des pincettes ! Surtout lorsqu’on sait qu’à l’époque l’un des gardes du corps de Tupac, Mob James, avait renseigné les autorités sur l’identité des présumés assassins.

Un certain Orlando Anderson, un membre des South Side Crips, avec qui Tupac avait eu une bagarre peu de temps après le combat de boxe qui opposait Mike Tyson et Bruce Seldon.

Le rappeur s’était emmêlé dans une histoire de chaîne volée qui ne le concernait pas, et selon Mob James, c’est ce qu’il lui aurait coûté la vie : cette fameuse bagarre au MGM Grand de Las Vegas le 7 septembre 1996…

Si Suge avait retenu son prodige ce jour-là, il n’aurait clairement pas eu besoin de balancer des conneries 21 ans après sa mort !