Quand Nas collabore avec Timberland et Foot Locker !

La collection automne 2017 s'annonce légendaire…

Après avoir imposé son style dans le monde du hip-hop, le nouveau compagnon de Nicki Minaj compte bien laisser sa marque dans la mode.

Alors que le rappeur du Queens a récemment dévoilé une collaboration avec Supreme, Nas s'est aujourd'hui associé à deux célèbres marques pour une collection automne 2017 légendaire.

En partenariat avec Timberland et Foot Locker, le MC nous dévoilera prochainement les nouveaux modèles de ces fameuses chaussures. Dans cette courte vidéo animée, Nas vend les diverses qualités de cette nouvelle collection sobrement nommée : "La collection de légendes".

Sans oublier de rendre hommage à son Queens, la nouvelle signature de "We The Best" nous présente cette chaussure à l'esprit new-yorkais et disponible le 23 septembre dans les stores Foot Lockers de New-York.

Pour le reste du monde, les nouveaux modèles de Timberland seront disponibles sur le site à partir du 30 septembre prochain.