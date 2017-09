Kanye West et Jay Z devraient prochainement enterrer la hache de guerre !

Depuis plusieurs mois, rien ne va plus entre les deux rappeurs …

En quelques mois, la relation du duo de "Watch the Throne" s'est fortement dégradée. Alors que Kanye reprochait à son ex-mentor de ne pas l'avoir soutenu lors de l'affaire Kardashian, Jay Z en voulait à Yeezy pour son rapprochement avec Donald Trump, mais ce ne sont pas les principaux facteurs de ce beef.

En effet, l'argent est le principal problème de ce conflit, comme d'habitude me direz-vous… Il y a quelques temps, Kanye West réclamait à Tidal la modique somme de trois millions et demi de dollars suite aux avances et bonus prévus dans son contrat, mais après plusieurs mois, toujours pas de chèque en vue !

Cependant, il semble que les choses s'arrangent des deux côtés. Selon TMZ, leurs avocats ont lancé les négociations et tentent de trouver un compromis. Dans le cas contraire, le mari de Kim Kardashian annulera son deal avec Tidal.