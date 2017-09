Wu-Tang Clan : L'album unique sera disponible pour tous !

Mais qui est cet ange gardien ?

C'est officiel, l'album légendaire du Wu-Tang Clan "Once Upon A Time In Shaolin" a été vendu ! Pour la somme de 1.025.000 dollars, un homme s'est procuré le projet mis aux enchères par le personnage le plus détesté des USA du nom de Martin Shkreli.

Alors qu'il l'avait acquis pour la modique somme de deux millions de dollars, l'homme d'affaires a dû s'en séparer suite à de nombreux problèmes judiciaires.

Mais qui est l'heureux élu ? Le nouveau propriétaire de "Once Upon A Time in Shaolin" va faire des heureux ! En effet, un rappeur affilié au Wu-Tang du nom de M-Eighty a déboursé plus d'un million de dollars pour récupérer l'opus et le partager aux fans du monde entier !

Cependant, la transaction n'a pas encore été effectuée car Martin Shkreli est actuellement incarcéré. Il ne nous reste plus qu'à attendre la finalisation de la vente pour découvrir cet album légendaire, dans tous les cas, il arrive !