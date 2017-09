Sous alcool, NAS balance un '' Every nigga that raps is pussy '' !

La nouvelle génération a reçu le message 5/5...

44 ans ça se fête non ?

NAS en tout cas l’a bien fêté lui son quarante-quatrième anniversaire.

Aux côtés de sa chérie Nicki Minaj et de quelques amis venus pour l’occasion comme Alicia Keys ou encore Swizz Beatz.

Le vétéran du rap game a un peu trop forcé sur le champagne ou le whisky puisque dans un live Instagram filmé par sa bimbo préférée, il s’est laissé aller à une critique du Rap US actuel en balançant une seule et unique punchline !

« Tous les renois qui rappent sont des fiottes ! »

Encore un nouveau combat entre la Old School et la New School ?

C’est ce que la vidéo laisse entendre. Il est vrai qu’à 44 ans, NAS est bien loin de cette nouvelle génération qui par ces codes vestimentaires ou musicaux est à des années lumières de ce qu’était le rap game dans les années 90 voire 2000…

Celui qui compte déjà 11 albums à son actif et bientôt un 12 ème s’est empressé le lendemain de s’excuser en postant une photo sur son compte instagram : " Merci à tous pour tous les vœux de bon anniversaire !!!! Et pardon pour mes paroles déplacées. De l’amour pour tout le monde !!! ".

Selon les dernières nouvelles, NAS travaille actuellement sur son nouvel album, qui sera une suite à "Life Is Good" sorti en 2012.

Un album qui à cette époque avait marqué un point de rupture entre l’ancien NAS et le nouveau NAS, plus mature et plus calme.

On attend la date de sortie de ce ènième petit bijou que nous prépare Nasty NAS et au passage : l’alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération…