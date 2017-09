Mathieu Amalric lit avec passion ''Validée'' de Booba !

L'acteur et réalisateur français s'est amusé à reprendre le titre du Duc d'une façon plutôt amusante…

Comptabilisant plus de 21 millions de vues sur Youtube, "Validée" de Booba et Benash a connu un certain succès sur les réseaux. Pratiquement deux ans après sa sortie, le morceau vient d'être repris d'une façon pour le moins…étranges, mais particulièrement drôle.

L'acteur et réalisateur français du nom de Mathieu Amalric s'est lancé dans une lecture des plus sérieuses, ou presque, de "Validée". Lunettes sur le nez sur lesquelles un trombone est accroché, allez savoir pourquoi, et chemise entre ouverte, Amalric s'adonne à une reprise du titre de son ton grave et posé.

Proposé par le site de Vanity Fair et partagé par Les Inrocks, ce mash-up complètement improbable est excellent !