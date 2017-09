MHD en tête d'affiche du Playstation Theater à New York !

Une seule chose à dire… Bravo !

Qui l'aurait cru ! Après l'Europe et l'Afrique, le jeune rappeur du 19ème arrondissement de Paris est définitivement dans le game américain ! Validé et diffusé par la célèbre radio new-yorkaise "Hot 97", MHD est désormais en live dans cette même ville.

En juin dernier, le prince de l'afrotrap dévoilé son US Tour composé de six dates dans les plus grandes villes américaines et une canadienne. Après Boston le 13 septembre dernier, MHD s'est rendu à New York pour un show au Playstation Theater. Annoncé tel une sortie d'album de Jay Z ou un live de Nas, MHD a fait la une de la Broadway Avenue ! Une incroyable percée pour cet ancien livreur de pizza.

Il ne nous reste plus qu'à attendre son retour en France accompagné d'une belle collaboration avec Drake !