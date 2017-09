Quand 125 extraits de films et séries reprennent ''Lose Yourself'' !

Un taff de Titan …

Alors que le monde attend le retour d’Eminem depuis de nombreux mois, certains fans patientent comme ils peuvent.

L’un d’entre eux, c’est tout simplement amusé à reprendre pas moins de 125 extraits de films et séries pour recomposer l’un des plus gros succès, voir le plus gros, d’Eminem.

Ces séquences tirées de Matrix, Harry Potter, Les Simpsons, Spiderman et on en passe, ont minutieusement été découpées pour réaliser un mashup des plus incroyables.

Partagée par le Huffington Post, on vous laisse découvrir cette reprise improbable de "Lose Yourself", Enjoy !