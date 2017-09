Quand Bigflo et Oli répondent à la pique de VALD !

Pour le moment, le score est à égalité !

À l'occasion du festival "Cabaret Vert" en août dernier, France 3 Grand Est a contacté Vald pour une petite interview avant le show. Très détendu et fidèle à sa personne, Sullyvan a répondu aux questions de la journaliste avec beaucoup d'humour et d'ironie, et l'une de ses réponses a particulièrement buzzée.

En effet, lorsque la journaliste lui demande s'il n'y a pas de rap sans vulgarité, Vald lâche une petite pique sympathique aux deux frères toulousains qui vient d'atterrir dans leurs oreilles : "Le rap doit être vulgaire…sinon c'est du slam, ou sinon c'est Bigflo et Oli, que j'embrasse fort."





Quelques semaines après, Bigflo et Oli ont répondu à l'interprète de "Bonjour" sur leur compte Twitter de la même manière que Valentin, avec humour. Loin des nombreux clashs de B2O, on préfère ce genre de beef amical…pour le moment !