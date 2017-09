Common devient le premier rappeur de l'histoire à détenir Oscar, Grammy et Emmy Award !

Chicago peut être fier de ses artistes…

Samedi soir, Common est définitivement entré dans l'histoire. Une semaine avant les Emmy Awards, qui récompensent principalement les acteurs des programmes télévisuels, les Creative Arts Emmys débarquent pour féliciter les hommes de l'ombre. Des staffs techniques aux directeurs artistiques, toutes les catégories sont décernées.

Lors de la catégorie "Original Music and Lyrics", Common s'est retrouvé face à Chance The Rapper. Alors que ce dernier défendait les couleurs de son titre "Saturday Night Live" du film "Last Christmas", c'est Common qui a remporté cet Emmy. Grâce à son morceau engagé "Letter to the Free" en collaboration avec Robert Glasper et Karriem Riggins, Common devient le premier rappeur de l'histoire à obtenir un Emmy, trois Grammy et un Oscar !

En 2016, l'artiste de Chicago a décroché le fameux Oscar, à l'instar de Ludacris ou encore Eminem, pour son morceau "Glory" en featuring avec John Legend issu du film "Selma". Un titre ayant permis de repartir la même année avec un Grammy Awards, chapeau l'artiste ! "Glory" rejoint donc "Love Of My Life" en compagnie de Erykah Bady récompensé en 2003 et "Southside" en featuring avec Kanye West en 2008.

Bien évidemment, Common s'est tout de suite empressé d'annoncer cette nouvelle sur son compte Instagram en citant une phrase extraite de "Juicy" du grand Biggie Small : "Je n'aurai jamais pensé que le Hip-Hop m'emmènerait aussi loin...!"

Bravo Common !