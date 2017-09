C'est officiel : L'avocat de Suge Knight est écarté de son procès !

L'ancien boss de Death Row risque la perpétuité...

La vidéo avait fait le buzz et s'était viralement répandue sur le net...

On y voyait Suge Knight faire marche arrière avec son gros 4x4 rouge en percutant dans un premier temps l’acteur Cle "Bone" Sloan, avant d'écraser et tuer le comédien Terry Carter.

On était alors en Janvier 2015 et à ce moment précis, Suge Knight était arrêté pour meurtre, tentative de meurtre avec préméditation, délit de fuite ayant entrainé mort et délit de fuite ayant entrainé des blessures.

Son procès n’a toujours pas commencé en raison des nombreux reports provenant du tribunal pour des problèmes de santé dont le boss de Death Row a été victime…

2 ans et demi se sont donc écoulés et depuis rien n’a changé, Suge Knight est toujours en prison actuellement en attendant son procès prévu pour le 8 Janvier 2018.

En attendant, un nouveau rebondissement vient tout juste de faire la Une aux States !

Le mois dernier, Suge et son avocat Matthew Fletcher avait été accusé d’essayer de payer des faux témoins dans le but de proclamer la légitime défense suite à l’altercation qui avait éclaté entre lui et les deux hommes.

Les accusés avaient nié en bloc ces allégations mais finalement suite aux écoutes téléphoniques de 2015, le juge avait accordé la mise sur écoute des conversations de Fletcher…

Des enregistrements qui avaient parlé d’eux-mêmes… : Je payerai n’importe quoi… si on peut avoir deux ou trois versions des motards, on en aura terminé. C’est le moment de rentrer à la maison pas vrai? C’est un investissement honnête tu sais, 20, 25.000 dollars. »

Résultat, l’avocat de Suge Knight vient d’être écarté du procès, il ne pourra plus le défendre à la barre.

Suge devra d’ici là trouver un nouvel avocat pour, si possible, éviter la prison à perpétuité…