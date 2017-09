Encore trois nouvelles récompenses pour Damso !

On commence à avoir du mal à les compter…

Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que Damso décroche une certification. Avec un premier album écoulé à plus de cent mille exemplaires et le second récompensé d'un triple disque de platine, Damso est indéniablement un poids lourd du rap game.

Alors que le rappeur Belge a récemment annoncé qu'il entamerait une carrière au cinéma en décembre prochain, l'artiste du 92I a également dévoilé de nouvelles récompenses venues s'ajouter à la longue liste de ses succès.

Tout d'abord, commençons par le premier album "Batterie Faible". Disponible depuis le 8 juillet 2016 et certifié disque de platine, le projet vient de voir l'un de ses onze titres se transformer en or.

Après "Débrouillard", "Bruxelles vie", "Périscope", "Amnésie" (supprimé du projet par la suite pour des problèmes de droit d'auteur) et leurs dix millions d'equivalent streams, "Autotune" devient également single d'or. Sur les douze titres prévus à la base, cinq morceaux sont certifiés, mais nous sommes encore loin de "Ipésité".

En effet, le dernier album en date disponible depuis le 28 avril dernier est d'un tout autre niveau. Certifié triple disque de platine en France et disque d'or en Belgique, cet opus plus dansant que les précédents a fait l'unanimité auprès du public. Composé de singles plus marquants les uns que les autres, neuf morceaux ont été récompensés sur les quatorze présents.

Après "Kietu", "J respect R", "Kin la belle" et "Dieu ne ment jamais", "Gova" décroche également l'or. "Nwaar is the new black" obtient lui aussi sa mise à jour en devenant single de platine ! Le titre rejoint "Signaler" et "Mosaïque solitaire" comptabilisant pas moins de vingt millions équivalent streams.

Une belle percée de ce Damso qui ne cesse de grandir, on espère maintenant voir l'un de ces titres prendre le même chemin que "Macarena" et sa couleur diamant !