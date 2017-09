Quand la marine américaine reprend ''Lose Yourself'' d'Eminem !

À l'occasion d'un événement à Détroit...

Rien ne se passe à Détroit sans du Eminem dans les parages ! Les corps de la Marine Américaine ont organisé le 9 septembre dernier l'inauguration d'une peinture murale à Détroit, et pour l'occasion, une troupe s'est amusée à reprendre le plus gros succès de Shady…"Lose Yourself" !

Dans cet extrait de trente secondes partagé sur la page officielle U.S. Marines, on découvre un soldat mic à la main kickant ce légendaire morceau. Accompagné d'un petit orchestre en grande forme, le militaire se lâche et déballe les lyrics de Marshall Mathers avec une grande facilité et un flow plutôt étonnant.

Fier de ce live, la Marine Américaine a partagé cette performance en n'oubliant pas de taguer le principal concerné. Il ne nous reste plus qu'à attendre une réponse de Shady, même si on y croit moyennement...