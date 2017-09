Eminem et Dr. Dre de nouveau ensemble !

Qui plus est, sur une bande originale…

Jeudi dernier, le Festival international du film de Toronto a ouvert ses portes. Parmi les trois cents films présentés, "Bodied" produit par Eminem a fait l'unanimité devant pas moins de 1200 personnes. Cette comédie réalisée par Joseph Kahn raconte l'histoire d'un étudiant en pleine thèse d'étude devant se confronter au milieu des battles de rap.

Un film complètement barré qui devrait avoir une bande originale digne de ce nom. En effet, après "8 Miles" et "Southpaw", la légende de Détroit sera bel et bien présente pour signer plusieurs morceaux, et en bonne compagnie… Selon The Hollywood Reporter, le grand Dr. Dre s'associera de nouveau avec son poulain Shady !

En attendant une date de sortie, on vous laisse découvrir ou re-découvrir cette bande annonce qui en dit beaucoup sur la folie de ce film.