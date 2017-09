Damso débarque sur grand écran pour le film ''Tueurs'' !

Triple disque de platine et bientôt au cinéma...

Quelle année 2017 pour le rappeur belge !

Après un dernier album certifié triple disque de platine, le voilà qu’il débarque sur le grand écran avec le film "Tueurs", histoire de terminer l’année en beauté. Un film de François Troukens, ancien braqueur qui a décidé de se reconvertir en animateur télé en Belgique…

Synopsis :

Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de tueurs entre en action et exécute tous les témoins. On relève parmi les cadavres celui de la magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs fous. Trente ans plus tard, ils semblent être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la pression médiatique, Frank n’a d’autres choix que de s’évader pour tenter de prouver son innocence.

À l’occasion du film, il partagera l’affiche avec de grands noms du cinéma belge comme Olivier Gourmet, Bouli Lanners ou encore Lubna Azabal. Il a récemment signé la promo du long-métrage lors du célèbre festival de cinéma de la Mostra de Venise.

Rappeur puis maintenant acteur ? Damso impressionne de jour en jour et devient au fil des mois un incontournable du game. Bankable, " Dems " se retrouve aujourd’hui à marcher sur les traces de JoeyStarr ou Kool Shen qui ont tous deux basculé pour le 7 ème art après une carrière bien remplie dans le Rap.

Sauf que là, le rappeur belge compte bien cumuler les deux : Musique et Cinéma. Rendez-vous donc le 6 décembre prochain pour découvrir la prestation de Dams !