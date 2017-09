Fianso fait rentrer le rap game dans le cercle !

Un nouveau concept vient de voir le jour, accrochez-vous !

Conçu par Fianso aka désormais Fianso Roselmack et produit par Daymolition, "Rentre dans le cercle" nous renvoie directement aux années 90. Le rappeur du Blanc-Mesnil a contacté la crème des médias, majors, beatmakers, DJs et bien évidemment rappeurs pour enflammer ce cercle et redonner le goût des freestyles sauvages !

Dans ce premier épisode, Fianso a invité sept MCs tous plus talentueux les uns que les autres. De Le Nine à YL en passant par Ninho ou encore Elh Kmer, les départements ont été représentés comme il se doit !

Alors que chaque artiste a pour objectif de détruire en un couplet sa prod signée du célèbre Loxon, Fianso quant-à-lui s'occupe de l'animation. Très bien installé entre le directeur artistique Mouss Parash et le boss de Booska-P FIF', Sofiane s'éclate dans ce rôle qu'il interprète à merveille.

Découvrez le premier épisode de "Rentre dans le cercle", rendez-vous dans deux semaines pour la suite !