Gucci Mane et son livre autobiographique !

Rendez-vous le 19 septembre prochain…

Après sa musique, Gucci Mane compte dévoiler son premier ouvrage autobiographique intitulé "The Autobiography Of Gucci Mane".

Ce livre retracera l'incroyable histoire du roi de la trap. De son enfance à aujourd'hui, cette autobiographie nous permettra de connaître davantage l'artiste. Entre la prison, la drogue, la famille et bien entendu le succès, "The Autobiographie Of Gucci Mane" nous emmènera dans la vie privée de l'artiste.

En attendant le 19 septembre prochain, date de sortie du livre dont une partie a été écrite entre 2014 et 2016 en prison, on vous laisse découvrir ce teaser entraînant.

Pour le précommander, ça se passe ici !