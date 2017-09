Un film sur Conor McGregor ? Voici la bande annonce !

Un documentaire produit par Universal.

Quelle ascension ! Conor McGregor est devenu, en peu de temps, l’un des plus grands combattants de l’histoire, et seul un fou pourrait assurer le contraire.

Qu’on aime ou non le personnage, son épopée reste incroyable ! Parti de rien et sans un sou, l’ancien plombier de Dublin a donné corps et âme pour devenir ce qu’il est aujourd’hui…champion du monde de MMA dans deux catégories. Insolent, arrogant mais terriblement talentueux, Conor est un personnage incontournable du milieu, et Universal l’a vite compris !

En effet, la célèbre boîte de production cinématographique dévoilera prochainement le film/documentaire "Conor McGregor : Notorious". Après l’avoir suivi pendant quatre années, ce documentera retracera l’ascension de cette machine de guerre pour le plus grand plaisir de ses fans.

En attendant une date de sortie, on vous laisse découvrir ce premier trailer haletant !