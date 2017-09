L'album légendaire du Wu-Tang Clan en vente sur Ebay !

Martin Shrekli en aurait-il marre de l'écouter ?

En 2015, l'américain le plus détestait du pays de l'Oncle Sam se procurait l'album légendaire du Wu-Tang Clan intitulé "Once Upon a Time in Shaolin" pour la modique somme de deux millions de dollars. L'ultime projet de ce groupe mythique n'a été produit qu'à un seul exemplaire et c'est malheureusement Martin Shrekli qui le détient.

Alors qu'il semblerait que le roi de l'escroquerie pharmaceutique se soit procuré "Once Upon a Time in Shaolin" de façon étrange, Shrekli a décidé de mettre l'opus en vente sur Ebay, après de nombreuses batailles judiciaires pour fraude.

Mis aux enchères sur la plateforme mardi dernier, elle s'achèvera le 16 septembre prochain à quatre heures du matin. En seulement vingt-quatre heures, l'enchère est montée à 95 000 dollars. Alors qu'il reste encore neuf jours, va-t-il atteindre le million ? Si oui, Martin Shkreli aura tout simplement loué l'album cinq cent mille euros par an...

Cependant, la mauvaise réputation du jeune homme n'est pas dû au hasard, et il vient de lui faire honneur ! Dans la description Ebay de sa vente, Shkreli avertit tout de même qu'il peut annuler la vente ou casser l'album par frustration à tout moment ! Mais le plus ironique reste le fait que la moitié du gain sera reversée à la recherche médicale…allez comprendre !

"J'ai décidé d'acheter cet album en hommage au clan Wu-Tang pour leur formidable travail musical. Au lieu de cela, j'ai été méprisé par au moins un de leurs membres (le moins intelligent). Sans compter que le monde entier n'a pas réussi à voir mon but de prendre au sérieux la musique. Je serai curieux de voir si ce monde valorise la musique autant que moi. J'ai donné de l'argent à beaucoup de groupes de rock et de rappeurs ces dernières années afin de pouvoir continuer à produire leur art lorsque peu d'autres le faisaient.

À tout moment, je peux annuler cette vente et je risque même de casser cet album pour exprimer ma frustration. Je ferai don de la moitié du prix de la vente pour la recherche médicale. Je ne vends pas pour gagner de l'argent, mes entreprises et moi-même avons des sommes records d'argent. J'espère que quelqu'un dont le cœur est dévoué à la musique obtiendra cette pièce unique et la rendra disponible pour que le monde puisse l'entendre. En échange, je vous garantis que toutes les copies de musique que j'ai seront détruites. Je n'ai pas écouté attentivement l'album, qui est un double CD. Il existe également un livret finement conçu que vous pouvez lire ailleurs. Je vais payer les frais légaux pour l'acheteur jusqu'à 25 000 $ pour m'assurer que les modalités d'achat finales se feront à l'amiable."