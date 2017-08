Damso reçoit de nouveau de l'or et du platine !

Un projet plus que récompensé…

"Ipsétité", c'est l'un des albums du moment ! Certifié triple disque de platine en France et disque d'or en Belgique, le projet dévoilé le 28 avril dernier ne cesse de grandir, tout comme la carrière de Damso !

Dans le game depuis peu de temps, le flow noir du 92I est devenu en l'espace d'une année l'un des artistes les plus en vogues. Comptabilisant des millions de vues sur ses titres, écrasant les records streamings, semaine après semaine à la tête du Top Itunes, Damso fait la fierté de son mentor Booba.

Pour rappel, "Ipséité" c'est quatorze titres dont sept sont certifiés par la SNEP. "Nwaar is the new black", "Kietu", "J respect R" et "Kin la belle", tous certifiés single or. Mais nous sommes encore loin du compte…

En effet, avec plus de vingt millions équivalent streams, "Signaler" est rapidement passé de l'or au platine, mais un autre single a été écouté tout autant…"Mosaïque solitaire" ! Tombé il y a tout juste deux jours, le morceau s'ajoute à la longue liste de ses succès.

Mais, tous ces succès sont encore loin de son plus gros single "Macarena". Le morceau, dont on retrouve la compagne de Gad Elmaleh dans son visuel, a obtenu tout simplement le graal fait de diamant !

De plus, son album précédent "Batterie Faible" a récemment été certifié disque de platine et l'un de ses singles vient d'obtenir la médaille d'or : "Débrouillard". On ne peut dire qu'une chose, bravo Damso !