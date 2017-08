Lorenzo obtient son premier single or !

Ce genre de single bien brillant mamène…

Humoriste, comédien, et rappeur, Lorenzo a plus d'une flèche à son arc.

Alors que sa folie comptabilise des millions de vues sur Youtube, il obtient enfin sa première récompense, en dehors de son fameux disque d'or ! Plus de huit millions de vues sur Youtube, "Fume à fond" a été certifié single or avec ^mus de dix millions équivalents streams. Un score énorme pour le comédien le plus fou du France !

Après Mister V et son disque d'or décroché avec "Double V", un autre humoriste fait son entrée dans le game… de quoi désespérer pour certains artistes !