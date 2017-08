La fille de Kanye West dévoile son morceau préféré de son père !

Indice : Il est incroyable…

Dur de déterminer quel est le meilleur titre de Kanye vu son importante discographie. Entre ses nombreux tubes et classiques, la liste est longue, mais la petite North West a tout de même tranché.

Lors d'un entretient avec Interview Magazine, la fille de Kanye et Kim âgée de quatre ans a dévoilé de sa petite voix son titre favori. Extrait de "808s & Heartbreaks" et en featuring avec Young Jeezy, c'est "Amazing" qu'elle porte le plus dans son cœur.

On attend désormais de découvrir le nouveau projet de Yeezy enregistré au sommet d'une montagne et son retour sur scène très attendu !