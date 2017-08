Nekfeu obtient un single de diamant !

Une mauvaise graine, pas si mauvaise que ça…

Comment fait-il ? Absent depuis décembre dernier, aucune promotion (hormis celle faite à Bercy), aucun visuel conçu pour l’album, très peu d’interprétation live, et pourtant, Cyborg a été certifié triple disque de platine.

Alors que Nekfeu se donne à fond dans sa nouvelle carrière d’acteur, on le retrouvera en octobre aux côtés de Catherine Deneuve dans "Tout nous sépare", les singles qu’il a laissés derrière lui en 2016 font tranquillement leur chemin, et bien plus !

En effet, avec six singles d’or au compteur, Cyborg a fait l’unanimité auprès du public, mais l’un des titres a particulièrement écrasé tous les scores… "Mauvaise graine" ! Certifié single de diamant, la technique lyrical et le flow du fenneck ont encore frappé ! Nekfeu fera-t-il son retour après avoir décroché le graal ? En tout cas, il est très attendu !