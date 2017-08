Lacrim et son double disque de platine !

Toujours avec ''Force et Honneur''…

Le retour Lacrim n'est pas passé inaperçu ! Dès lors, le rappeur parisien a vu ses trois premiers projets devenir disque de platine, un come-back plutôt réussi.

Le nouveau Lacrim est revenu en premier lieu en tant qu'acteur dans sa propre web-série "Force et Honneur". Après ce succès, l'artiste a dévoilé son nouvel album au même titre que la série, et le succès a bel et bien été au rendez-vous.

Rapidement disque d'or, puis platine, cet opus conçu dans son propre nouveau label Plata o Plomo est rapidement devenu incontournable…notamment pour ses featurings ! Entre Booba, SCH ou encore l'italien Ghali, le dernier projet en date du PAPA n'avait pas fini d'éclater les scores...

En effet, quatre mois après sa sortie, "Force et Honneur" vient d'être certifié double disque de platine par la SNEP. Après tant d'années de galère, Lacrim peut enfin profiter de la vie comme il l'a toujours voulu !