Damso dans le JT de 20 heures !

Disque d’or en Belgique, RTL Info ne pouvait passer à côté…

Après avoir été certifié triple disque de platine en France, la plume belge vient de décrocher l’or dans son propre pays !

L’homme aux textes les plus noirs du rap game et signé chez le 92I continue son ascension et devient de plus en plus incontournable, jusqu’au point d’être diffusé dans le JT de 20 heures de RTL Info.

Ce reportage de deux minutes et vingt-secondes nous emmène dans l’univers de son écriture. Une poésie aussi sombre que festive parsemée de messages cachés, dont seul Damso connait la recette, telle est la clé de son succès !