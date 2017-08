Booba, Niska et Sidiki Diabate réunis sur un morceau !

"Ca va aller"…

Alors qu'on a récemment découvert la cover du prochain album de Booba intitulé "Trône", un extrait de ce projet vient d'être annoncé et il sera certainement de taille.

En effet, Niska a rendu visite à B2O dans son fief à Miami et ce n'était pas que pour la bronzette et la salle de sport… Le Duc vient de dévoiler sur son compte Instagram sa prochaine collaboration avec Niska et le malien Sidiki Diabate.

Un titre intitulé "Ca va aller" certainement issu de l'album "Trône" prévu cet hiver, si on en croit les hashtags.