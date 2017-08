Drake n'est plus dans le Billboard Hot 100 !

Pour la première fois de sa carrière…

Le plus gros vendeur de disques toutes catégories confondues a raflé le rap game en l'espace de deux ans et n'a pas fini son chemin. En effet, le rappeur de Toronto annonce deux nouveaux albums pour l'année 2018 dont un en collaboration avec The Weeknd avec lesquels il espère bien remonter la pente du classement Billboard Hot 100.

Comme on a pu le voir, c'est la première fois depuis huit ans qu'aucun single de Drizzy n'est présent dans le classement. Alors qu'on a pu voir l'intégralité de "More Life" y figurer, il semblerait que les morceaux ne fassent plus autant d'effet….

L'homme ayant été sacré par moins de treize fois au Billboard Music Awards devra mettre les bouchées-doubles pour reprendre son trône, rendez-vous en 2018 !