Damso offre son dernier trophée à sa famille !

Une brillante carrière qui ne fait que commencer…

Avec "Ipséité", Damso est devenu un personnage incontournable du rap français. Représentant la Belgique avec fierté, la puissance du 92I vient d’obtenir avec cet opus son triple disque de platine. Plus de trois cent mille albums écoulés en trois mois et demi, la plume la plus noire du game n’a pas fini de nous éblouir.

Le rappeur bien évidemment très fier de ce trophée l’a offert à sa famille avec une légende qui en dit beaucoup : "A chacun son diplôme". Un grand bravo à cet artiste qui ne cesse de nous surprendre projet après projet, on attend désormais la relève de "Ipséité"