La maison d'Eminem est à vendre !

Située à Rochester Hills, une luxueuse banlieue de Détroit.

Alors que le monde du hip-hop attend avec impatience le retour de Slim Shady dans les bacs prévu pour la rentrée, Eminem a décidé d'annoncer la vente de sa maison plutôt que son premier single.

Située à Rochester Hills, cette luxueuse villa de plus de 1300 mètres carrés dotée de cinq salles de bains, d'une piscine avec cascade, d'un terrain de tennis, d'une annexe, d'un étang et plus d'une dizaine de chambres est à vendre au prix de deux millions de dollars.

Plus de quartorze ans après l'avoir acheté pour la somme de cinq millions de dollars, la légende de Détroit se sépare de son bien moitié moins cher.

Selon nos confrères de Hip-Hop Info France, ce manoir possède une histoire des plus incroyables. En effet, alors que Marshall Mathers travaillait auparavant dans un supermarché Kmart, le rappeur devenu une star interplanétaire a pris une revanche sur la vie en rachetant la demeure de son ancien PDG.