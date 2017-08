Le retour de G-Unit est confirmé !

Une nouvelle mixtape nommée "Power"…

Et oui, déjà deux ans que le projet "The Beast Is G Unit" est sorti, il est temps d'accueillir la relève.

Composé de 50 cent, Lloyd Banks, Tony Yayo, Young Buck, Uncle Murda et le nouveau de l'écurie "Young Money Entertainment" Kidd Kidd, la nouvelle mixtape intitulée "Power" va cogner, et cogner fort !

Confirmé par Young Buck sur son compte Instagram, le nouvel opus sera mixé par le talentueux Dj Whoo Kid. Ce retour nous percutera-t-il autant que le premier album "Beg For Mercy" écoulé, on le rappelle, à plus de deux millions d'exemplaires et certifié double platine ?

On attend de découvrir le premier extrait avec impatience !