Tupac : Le biopic sortira en France le...

Plus que quelques semaines à tenir...

Alors que le film de Benny Boom "All Eyez On Me", sorti le 15 juin dernier, ne fait pas l'unanimité parmi les professionnels du milieu et les fans, nous aimerions tout de même le voir pour forger notre propre opinion.

Retraçant l'incroyable histoire de la plus grosse légende du rap, le scénario de ce biopic nous met l'eau à la bouche, et nous pourrons bientôt étancher notre soif. Selon le site 2pac Legacy en contact direct avec la production, il semblerait que le film débarque le 15 octobre prochain.

A l'instar de "Notorious B.I.G" ou encore "8 miles", "All Eyez On Me" sera distribué par la célèbre plateforme Netflix. La rentrée va être mouvementé !