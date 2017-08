Bigflo et Oli rappent-ils plus vite qu'Eminem ?

Selon Konbini, oui !

Le 23 juin dernier, les deux frères toulousains ont dévoilé leur deuxième album "Dans la vraie vie". Ce nouvel opus a été certifié disque d'or en seulement trois semaines et n'a pas fini de se vendre.

Dans ce projet, l'une des pistes a particulièrement attiré notre attention, la douzième. Intitulée "Ca va trop vite", ce morceau en featuring avec l'un des rappeurs les plus emblématiques du game a pour objectif de prouver son débit. Face au maître en la matière du nom de Busta Rhymes, Bigflo et Oli s'en sont tout de même bien tirés, et ont décidé de retenter l'expérience.

Encore une bonne idée de Konbini… Afin de promouvoir leur projet, les deux artistes ont été invités par le site web pour battre le record du monde de rapidité.

Alors que le record est détenu par Mac Lethal officieusement avec 9,3 mots par seconde et Eminem officiellement avec 6,8 mots par seconde selon Konbini, les deux frangins ont voulu défier les bêtes et le rendu est plutôt sympathique.

En effet, il semblerait que le duo ait tout simplement écrasé le record des deux autres MCs en balançant pas moins de 14,4 mots par seconde. Bien évidemment, ils ont certainement dit plus de mots que Shady ou Lethal, mais on notera que le flow, la technique et le sens laissent tout de même à désirer face à Eminem et son "Rap God".

En tant que grand fan de Marshall Mathers, Bigflo et Oli n'ont pas souhaité faire mieux que la légende, mais ont tout de même prouvé qu'ils n'étaient pas venus pour rigoler.