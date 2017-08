Découvrez un extrait du prochain titre de PNL !

Leur retour n'est qu'une question de semaines…

De retour plus que jamais, l'ascension de PNL est loin d'être fini. Comptabilisant des dizaines et des dizaines de millions de vues sur Youtube, disque de diamant avec "Dans la légende" et une tournée à guichets fermés, les deux frères de Corbeil-Essonnes ont encore les crocs et ne vont pas tarder à les sortir.

En effet, un compte fan de PNL a dévoilé un court-extrait d'un nouveau titre signé du duo. Sans pour autant avoir de date de sortie, on peut présumer que le morceau pourrait être dévoilé assez rapidement, si on prend en compte la tournée des Zéniths.

PNL profitera-t-il de cette tournée se concluant sur deux Bercy pour annoncer un nouvel album ? Toujours aussi mystérieux, PNL continue de faire planer le doute, l'histoire de leur carrière...