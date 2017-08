French Montana a dépensé sans limites pour ''Unforgettable'' !

Six cent mille dollars? Le coût d'un titre à succès.

Pour avoir la vie de star il faut parfois y mettre le prix, et French Montana l'a bien compris depuis de nombreuses années.

Pour la construction d'un titre à succès, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Le plus Frenchy des américains a dépensé la somme de six cent mille dollars pour faire de "Unforgettable" un véritable succès.

Ecrit par Swae Lee, Montana n'a pas hésité à acheter l'intégralité des droits à hauteur de trois cent mille dollars dès la première écoute. Après arrangements, l'artiste marocain aux millions d'albums vendus a produit un clip tout aussi impressionnant et cher. En effet, trois cent mille dollars sont de nouveau investis pour un visuel signé Spiff Tv et French Montana lui-même.

Résultat des courses : les six cent mille dollars investis dans le titre l'ont propulsé à la 17ième place du Hot 100, plus de deux cent trente millions de vues sur Youtube et l'ont rendu disque de platine. On peut appeler ça, un bon investissement !