L'album d'Eminem est terminé et c'est officiel !

Mais, quand sortira-t-il ? La question reste toujours sans réponses malgré des sources fiables...

Le projet, attendu depuis plusieurs années, est sur le point d'arriver dans le game tel un tsunami, préparez-vous ! La légende encore vivante n'a pas fini de nous surprendre et compte bien remettre les pendules à l'heure dès cet automne.

En effet, la première source à avoir annoncé ce come-back se nomme Lucian Grainge et, elle est des plus sérieuses. Le Président Directeur Général d'Universal Music Group a dévoilé, il y a quelques jours, que Slim Shady sortira son neuvième album solo à la rentrée. Il était temps!

Malgré aucune confirmation de la part de Marshall Mathers, nous pouvons dire avec certitude que nous sommes dans la dernière ligne droite. Selon un représentant de Shady Records du nom de Dj Booth, Eminem a entièrement fini l'album, il serait prêt à l'exportation.

Cependant, il semblerait que son artiste Yelawolf est prévu de sortir son opus "Trial By Fire" également cet automne. Le rappeur le plus rockeur du game a annoncé cette nouvelle le 4 août dernier lors d'un concert à Cleveland : "J'ai un album qui sort cet automne qui s'appelle Trial By Fire et j'apprécierais si vous le voliez au moins 20 fois et le donniez à 20 personnes." (Source "Adramatic")

Donc, sachant que la sortie du nouvel album d'Eminem fera fortement réduire les ventes des autres artistes, le dévoilera-t-il en même tant que son protégé ?

Pour le moment, le Withe Boy continue de cultiver le mystère, mais pour combien de temps encore ?