Drake annonce deux nouveaux albums dont un avec The Weekend !

Une année 2018 prometteuse...

Lors du "OVO Festival 2017", l'artiste de l'année a annoncé deux nouveaux projets qui vont faire mal ! Deux nouveaux albums pour les fans ? Le rap game devra encore subir la tornade de Toronto en 2018.

En effet, le monstre du rap game aux milliards d'écoutes dévoilera l'année prochaine un album en collaboration avec la star du RnB The Weeknd. Un projet qui s'annonce déjà titanesque dans lequel les featurings risquent de couler à flot… Entre "Ocotober's Very Own" et "XO", l'opus va de nouveau faire éclater les charts, mais il n'est pas le seul !

Effectivement, vu qu'un album ce n'est pas assez, Drizzy lâchera un deuxième opus, mais cette fois-ci en solo. En live de Toronto, le numéro du rap n'a pas fini de signer de nouveaux succès interplanétaires qui domineront les divers classements musicaux.

Rendez-vous en 2018 !