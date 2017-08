Wiz Khalifa perd sa première place sur Youtube !

On savait que cela allait arriver, mais pas si vite…

Despacito, Despacito, Despacito, cette mélodie va raisonner dans nos têtes encore longtemps…

En effet, le titre à succès de Luis Fonsi et Daddy Yankee, écrasant les records les uns derrières les autres, devient le clip le plus visionné de l'histoire de Youtube.

Après un long règne de PSY et son "Gangnam Style" aux 2 923 645 933 vues, le coréen s'est fait voler la place par Wiz Khalifa et Charlie Puth avec cet hommage à Paul Walker intitulé "See You Again". Le titre extrait de la bande originale de "Fast and Furious 7" a pris la première place en devenant le premier morceau à dépasser les trois milliards de vues.

Mais de toutes les belles histoires ont une fin… En effet, le son de l'été "Despacito", en plus de son record streaming, dépasse Wiz Khalifa de plus de 70 millions de vues… Un titre qui restera dur à détrôner, mais on y croit !