Prodigy n'est pas mort de sa maladie...

La cause rend l'histoire encore plus triste...

Nous vous en avions parlé le premier jour et il semblerait que nous avions visé juste, malheureusement…

Le 20 juin dernier, la moitié du groupe mythique Mobb Deep rejoignait soudainement les cieux. Le rappeur du Queens, alors qu'il souffrait de drépanocytose depuis plusieurs années, n'a pas été victime de sa maladie, mais bien d'un œuf… Le médecin légiste a rendu son verdict un mois et demi après son décès et confirme la mort suite à un étranglement accidentel.

Alors que le monde du hip-hop est toujours attristé par la perte d'une de ses plus grandes étoiles, le dernier couplet de Prodigy sera prochainement disponible sur "The Good Book, Vol.1" de The Alchemist. Intitulé "Try My Hand", nous vous tiendrons informé dès qu'il sera en ligne cependant, il semblerait qu'il soit déjà en fuite sur la toile...