SCH fait la fierté d'un professeur !

Après Nekfeu, le MathaFak est validé par l'éducation nationale.

Il y a quelques années, l'émission 66 minutes a dévoilé un reportage sur le groupe 1995 et plus précisément sur la sortie de l'EP "La suite". Dans ce reportage, les journalistes étaient partis à la rencontre du professeur de Nekfeu qui n'avait pas tari l'éloge quant à la qualité d'écriture du rappeur.

Aujourd'hui, c'est un autre artiste et poids lourd du rap français qui vient de se faire valider par l'un de ses anciens professeurs. En effet, le S a récemment reçu un magnifique message de la part de son prof de math.

Fier de ce courrier, SCH l'a tweeté sans attendre sur son compte et les fans ont tout autant apprécié, si on en croit les plus 21 400 Retweets. Encore une belle preuve que le rap n'est pas une sous-culture d'analphabète, "bonjour Zemmour", et qu'il n'a pas fini de s'étendre au-delà de ses frontières...