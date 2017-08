MHD accueille Neymar Jr en chanson !

Afro Trap partie 10 ?

Hormis si vous étiez sur la lune ces derniers jours, et encore, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle star du Paris Saint-Germain, Neymar Jr. Le joueur le plus cher de l'histoire du football a officiellement signé pour cinq ans à la capitale, et l'attaquant fait des heureux !

En effet, en dehors de ses millions de fans, le prince de l'Afro Trap aux multiples singles de platine et diamant a récemment improvisé un titre pour le brésilien. Le jeune rappeur décidera-t-il d'en faire un single au succès certain ? Un clip avec Neymar Jr en personne ? Tout est possible avec MHD…

Neymar Jr, il est là et il va faire mal ! Il nous reste plus qu'à attendre son premier match...