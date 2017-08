Casabey présente Master Blaster , la soirée 100% SOUL / FUNK / RAP&R&B 90's !

Une bonne soirée qui s'annonce...

> Vendredi 4 août à Partir de 22h00

> Entrée gratuite pour tous jusqu'à 00h

> Concorde Atlantique ( Terrasse&club ) Face au 23 Quai Anatole France, 75007 Paris

Habituellement en résidence à La Bellevilloise , Master Blaster fait une escapade sur la plus mythique des peniches parisienne , le concorde atlantique, cette institution a vu plusieurs generations d'étudiants redoublant profiter du plein air de sa terrasse géante .

Les vendredis 4 / 11 / 18 / 25 Aout , Master Blaster investi la peniche de 22h à 5h avec une version estivale , au programme :

- Dj Set & Live , Soul Funk Rap & R&B 90's , New Jack&Disco

- Cours de danse hip hop gratuit de 22h à 23h

- Karaoké des 50 plus gros tubes de la Motown

- Photocall & Déco 90's

La soirée MASTER BLASTER n'a pas pour vocation d'être un rendez-vous de puristes énervés. Ici, on vient danser autant sur « Give Me The Night » de George Benson que « Baby I'm Yours » de Breakbot.

Tout le monde a quelque part chez lui un vieux CD de Michael Jackson, Stevie Wonder ou NTM. On connait tous un « vieux son funk qui déchire », sans toujours se rappeler du nom de l'artiste.

Et on a tous ici déjà squatté la radio funk dans GTA Vice City ou le CD « à l'ancienne » de DJ Abdel… ★ Soul ★ Funk ★ Rap&R&B 90's ★ Disco ★ New Jack Swing ★