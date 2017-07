Ninho prend à son tour une autoroute en otage !

Un clip à la hauteur de "Toka" ?

Depuis la sortie de "M.I.L.S", Ninho est devenu l'une des nouvelles étoiles montantes du rap français. Avec un premier opus certifié disque d'or, le rappeur du 91 met les bouchées doubles pour son prochain album, et il a choisi un bon moyen de communication.

En effet, on se rappelle tous lorsque Fianso a bloqué une autoroute parisienne pour son clip "Toka". Peu de temps après, le titre comptabilisant plus de vingt-sept millions de vues a créé la polémique mais, malgré les quelques problèmes judiciaires qui ont suivi, l'effet était bel et bien au rendez-vous.

Aujourd'hui, Ninho s'est envolé en Martinique pour tourner son nouveau clip et le MC parisien a mis un sacré bronx. Effectivement, on découvre dans cette vidéo partagée sur le compte Instagram de l'artiste une dizaine de motos et de scooters bloquant les voies de l'autoroute accompagné du rappeur tranquillement assis sur une chaise.

Il nous reste plus qu'à attendre la sortie de ce visuel s'annonçant chaud bouillant, en espérant que la police lcoale soit plus clémente qu'à Paris...et rendez-vous le 8 septembre prochain pour découvrir "Comme prévu" !