La bande annonce du film avec Nekfeu et Catherine Deneuve est désormais disponible !

Après le rap, l'artiste devient maître chanteur…

Alors qu'on apprenait en juin dernier que le fennec serait prochainement au cinéma aux côtés de l'une des plus grandes actrices françaises du nom de Catherine Deneuve, la première bande annonce est enfin disponible !

Du rap au cinéma ?

Très discret depuis plus d'un an, l'artiste s'affiche beaucoup moins qu'avant et se donne à fond dans sa nouvelle carrière de comédien cependant, il ne compte pas arrêter le rap pour autant.

Triple platine avec "Feu" et "Cyborg", Ken Samara n'a vraiment pas le temps et travaille d'arrache-pied pour décrocher les quelques étoiles qui lui sont encore inaccessibles.

En route vers les Césars ? On découvrira son talent d'acteur le 8 novembre prochain dans toutes les salles obscures. En attendant, voici la bande annonce de "Tout nous sépare" réalisé par Thierry Klifa !

À noter que Nekfeu est également sur deux autres films, "Décrocheurs" de Mathias Pardo et "L'Échappée" réalisé par Hugo Sélignac.